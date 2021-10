HC VERVA Litvínov posiluje útok, ze zámoří přichází Matěj Chalupa

Vedení klubu HC VERVA Litvínov se povedlo přivést zajímavou posilu. Na sever Čech míří útočník Matěj Chalupa. S Vervou podepsal víceletý kontrakt, který s Vervou podepsal víceletý kontrakt. „Matěj je mladý útočník, který má už něco odehráno. Jsme rádi, že jsme se s ním dohodli a přes velké množství nabídek podepsal u nás v Litvínově. Mužstvo prochází přestavbou a přesně takový typ hráče jsme dlouhodobě hledali. Uvidíme, jak se předvede v zápasech, ale má v sobě velký potenciál. Věříme, že pomůže týmu a také, že ho angažmá v Litvínověu nás posune dále,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek

Třiadvacetiletý forvard začínal s hokejem v Letňanech, odkud ve starším dorostu zamířil do Plzně. Už v mládežnických letech patřil k talentům a řadil se vysoko v produktivitě soutěží. Pravidelně reprezentoval Česko v mládežnických reprezentačních výběrech. V extralize debutoval v sezóně 2016/2017 v dresu Plzně.

Ze západních Čech se přesunul na druhý konec republiky do Hradce Králové. V hradeckém Mountfieldu se vypracoval mezi stabilní členy A-týmu. V extralize nastoupil do 134 zápasů s bilancí 11 gólů a 30 asistencí. Ačkoliv nebyl draftován, tak zaujal svou hrou zástupce slavného Chicago Blackhawks, kde loni podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. „Matěj je typ hráče, který má výborné bruslení. Je přímočarý a myslím si, že nám může hodně pomoci. Další věcí je zvýšení konkurence v našem týmu. Poslední extraligovou sezónu v Hradci měl velmi slušnou a loni byl v zámoří, takže už má za sebou určité zkušenosti. Počítáme, že nám pomůže směrem dopředu i směrem dozadu. Očekáváme od něj rychlost a drajv, aby přinesl do mužstva novou energii,“ popisuje hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

V loňské sezóně po odchodu z Hradce nastupoval v AHL za tým Rockford IceHogs, kterýá je farmou Chicaga. Ve 27 zápasech zapsal 7 bodů za 4 góly a 3 asistence. Letos se snažil probojovat na předsezónním kempu do NHL, ale neuspěl a rozhodl se pro návrat do Česka. Poprvé v kariéře tak oblékne litvínovský dres. „Měl jsem pár nabídek, ale ta z Litvínovaod Vervy mi dávala největší smysl. Chci se ukázat a věřím, že dostanu i hodně prostoru. Z toho důvodu jsem se rozhodl podepsat právě v Litvínově,“ říká útočník Matěj Chalupa.