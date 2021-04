HC Verva Litvínov uplatnila opci na talentovaného útočníka Přemysla Svobodu

Vedení HC Verva uplatnilo opci na dvacetiletého útočníka Přemysla Svobodu.

Odchovanec Litoměřic působí na severu Čech od dorosteneckých let. V Litvínově tak bude moci nastupovat i v novém ročníku Tipsport extraligy. „Přéma Svoboda patří k mladým talentovaným hráčům našeho klubu a je jen na něm o jakou pozici se v A-týmu popere v přípravě na nový ročník Tipsport extraligy,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Svoboda patřil v mládežnických kategoriích mezi lídry bodování. V extralize dorostu i juniorů sbíral více než bod na zápas. V extralize nastoupil za Litvínov do 25 utkání, ve kterých vstřelil tři góly a přidal osm asistencí. V seniorském hokeji se rozkoukával v Chance lize. V 56 zápasech za Ústí a Litoměřice nasbíral slušných 32 bodů (14+18). V nové sezoně tak bude mít šanci přesvědčit trenéry svými výkony, aby se stabilně probojoval do kádru A-týmu.

„Přéma dostal větší šanci v minulé sezóně. Ukázal, že má potenciál, ale čeká ho v kariéře ještě hodně práce. Má perspektivu do budoucna a chceme s ním dále pracovat. Je to domácí hráč, který je technicky zdatný. V budoucnu by mohl nahradit hráče, kteří budou pomalu končit,“ říká hlavní trenér Vladimír Országh.