Hejtman jednal o aktuálním stavu lesů v kraji

Na Krajský úřad Ústeckého kraje zavítal ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy Lesů ČR Pavel Rus a ředitel odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí Jaroslav Vacek, kteří seznámili hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera a radního pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova Michala Kučeru s aktuálním stavem lesů.

Hlavním tématem schůzky byla kůrovcová kalamita, která dlouhodobě sužuje podstatnou část nejen krajských lesů, a strategie jejího řešení. „Dopady kůrovcové kalamity jsou pro naše lesy zásadní. V důsledku boje s kůrovcem totiž dochází k plošnému odlesnění. Lapače kůrovců fungují jen jako atraktanty, jsou účinné jen z deseti procent,“ vysvětlil ředitel Rus.

Ředitelé dále hejtmana informovali o problematice těžby dříví. V současnosti je poměrně malý zájem o vytěžené dříví, a tudíž je problém s jeho odbytem. Největší potíže jsou s tzv. vlákninou, která je takřka neprodejná. Hejtman také otevřel otázku zničených cest způsobených právě těžkou techniku používanou při těžbě dřeva.

Dalším tématem jednání byla také flájská obora, v níž žije například zákonem chráněný tetřívek obecný a kterou bude možnost stejně jako minulý rok navštívit v rámci předem stanovených dní otevřených dveří. Ty budou nastaveny tak, aby nedocházelo k narušení bionomie tetřívka.

Jednalo se také o stavu zvěře v krajských lesích, možnostech jejího lovu a zpracování zvěřiny. Hejtman Schiller projevil zájem o vytvoření lokální sítě prodeje zvěřiny. „Bylo by dobré, kdybychom v rámci podpory regionálních produktů měli v kraji síť prodejen, v nichž by se daly koupit za rozumnou cenu konkrétní kusy zvěřiny. Máme zde i farmářské trhy, kde by o zvěřinu, nebo výrobky z ní také mohl být zájem,“ uvedl hejtman.