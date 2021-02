Hejtman navštívil očkovací centra, kraj je na očkování připraven

Hejtman Jan Schiller se svým týmem navštívil oblastní vakcinační centra v Ústeckém kraji. Cesta vedla do Teplic, Bíliny, Litvínova, Mostu, Chomutova, Žatce a Loun. Spolu s hejtmanem posuzoval připravenost míst krajský koordinátor pro očkování proti COVID-19 MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel společnosti Krajská zdravotní, a. s. (KZ), hlavní hygienička KZ Dana Vaculíková, radní pro zdravotnictví Radim Laibl a předseda výboru pro zdravotnictví Milan Rychtařík.

Nejdůležitější bylo na místě zjistit stav, technické vybavení, denní kapacitu počtu očkovaných osob a obsazenost personálem. „Ve chvíli, kdy přijde dodávka vakcín, nás nesmí nic zbrzdit,“ říká hejtman. Osobně na všech centrech kontroluje trasu. „Co musíme zlepšit je značení,“ sděluje Radimu Laiblovi.

Velkokapacitní centra budou v provozu 12 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Oblastní zatím 8 hodin v pracovní dny. Vše se dá operativně navýšit. Tým tvoří lékař, pracovník, který ztotožní a poučí klienta a učiní všechny administrativní úkony před očkováním. Dále sestra, která výkon provádí a pracovník, který vše zaeviduje. Druh vakcíny, číslo šarže, čas vpichu, tyto a další údaje odesílá do centrální evidence.

Dana Vaculíková sděluje nejnovější informace vakcinačním týmům. Na otázku novináře, zda se bude moci očkovat i v terénu, odpovídá: „Charakter očkovací látky Pfizer to neumožňuje. Uchováváme ji při -70°C a mrazák se smí otevřít pouze dvakrát denně na dobu do 2 minut, vše hlídá systém. Z chladu vyjmutou ampuli naředíme, natáhneme do stříkaček a těmi nesmíme až do aplikace manipulovat. Jinak by látka začala reagovat a byla by pro očkování nepoužitelná. Za těchto podmínek se musí spotřebovat do 5 hodin. Proto jsou právě vakcinační centra s technickým vybavením a odborně proškoleným personálem tak důležitá.“