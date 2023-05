Historicky největší požár objasněn

Krajští policisté ve spolupráci s rumburskými kriminalisty objasnili na základě poznatků kolegů z Rumburku případ historicky nejrozsáhlejšího požáru na území České republiky.

Po několikaměsíční intenzivní práci policisté obvinili a zadrželi 36letého muže, který podle jejich zjištění mohl v loňském roce založit požár v Národním parku České Švýcarsko, a způsobit tím škodu velkého rozsahu.

Založení tohoto ohromného požáru byl však teprve začátek. Letos v dubnu měl stejný muž na území okresu Děčín v průběhu jediného týdne znovu založit několik dalších požárů. V jejich důsledku došlo k vyhoření rekreační chaty v obci Krásná Lípa, zahoření a poškození Rozhledny Vlčí hora, ke škodám na třech mysliveckých posedech a dvou krmelcích, a to v katastrálním území obcí Staré Křečany, Krásná Lípa a Doubice a v lesním porostu města Rumburk. Způsobené škody byly prozatím vyčísleny na částku přesahující 270 mil. korun.

Dnešního dne soud na základě podnětu vyšetřovatele a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Stíhán je pro spáchání trestných činů obecné ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem hrozí muži trest odnětí svobody až do výše patnácti let.