Historicky první závod NASCAR na autodromu v Mostě potrápil favority

Závodní víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show, který v tuzemské i východoevropské premiéře hostí mostecký autodrom, nabídl v sobotu první ostré souboje na dráze.

Diváky, kteří i přes tropické teploty dorazili v hojném počtu, lákal zejména úvodní závod prestižní kategorie ELITE 1 v hlavní sérii NASCAR Whelen Euro Series. Odstartoval hodinu po poledni a postupně bral naděje hlavním favoritům. Po kolizi musel odstoupit dvojnásobný šampion a vedoucí muž průběžného pořadí Alon Day z Izraele, jemuž se navíc podařilo vyřadit i létajícího Kanaďana a šampiona F1 Jaquese Villeneuva. Cíl neviděl ani talentovaný mladý Holanďan Loris Hezemans, který v závodě suverénně vedl. Jediný český zástupce ve startovním poli Martin Doubek dojel na 12. pozici.

Zaváhání konkurence plně využil Ital Nicolo Rocca, a stal se tak historicky prvním vítězem evropské série NASCAR v novém působišti. Ze stříbrné příčky se radoval belgický jezdec Stenes Longin, na stupně vítězů s nimi vystoupil Francouz Thomas Ferrando. Ze známých jmen ve startovním poli stojí za zmínku páté místo zástupce věhlasné nizozemské závodnické rodiny Sebastiaana Bleekemolena, německá legenda Ellen Lohr, která jako dosud jediná žena zvítězila v závodě DTM, skončila čtrnáctá.

Samotnému závodu předcházel grid walk, tedy možnost volného pohybu mezi závodními speciály a jezdci na startovním roštu před ostrým startem. Využily ji stovky fanoušků, kteří navíc mohli sledovat také ukázky amerického fotbalu, jež na travnaté ploše vedle dráhy předvedli hráči týmu Blades z Ústí nad Labem. „Úžasně jsem si to užil. Je to o starém poctivém závodění, poslouchat brumlání osmiválců je skutečnou lahůdkou. I samotné závody přinesly řadu napínavých okamžiků a vyhrocených soubojů. Tohle se skutečně povedlo. Nadělil jsem si tak parádní dárek k padesátinám,“ svěřil se jeden ze spokojených fanoušků.

Martin Doubek nastupuje také v gentlemanské kategorii ELITE 2. Do úvodního sobotního závodu vyrazil po kvalifikaci a Super Pole ze čtvrtého místa, jež se mu však nepodařilo udržet. Cílem tak projel na šesté pozici. „Je to zklamání v obou kategoriích. V ELITE 1 se mi nepovedla kvalifikace, startoval jsem až z 19. místa. V ELITE 2 jsem zkazil restart, dvě auta mě zablokovala. Prodřel jsem pneumatiky a pak se ještě dostal zadním kolem pod obrubník, což mě stálo v cíli ještě jedno místo,“ zhodnotil sympatický závodník první měření sil. „Satisfakcí je alespoň dosažený čas. V nedělním závodě mi v ELITE 1

zajistil start z pátého místa na roštu. V gentlemanské kategorii ještě pořadí neznám, ale měl by to být také start ze předních pozic,“ doplnil.

Martin se vrátil do kolotoče NASCAR po třech vynechaných závodech. Důvodem bylo zranění, které utrpěl při nehodě v italské Franciacortě. Musel podstoupit operaci vykloubeného kolena. „Dá se s tím závodit, i když to samozřejmě ještě není ono. Nicméně v neděli se chci poprat o mnohem lepší výsledek, abych udělal radost domácím fanouškům,“ dodal.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se po oválech jezdí nepřetržitě už od roku 1948. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.

Vedle evropské série NASCAR víkend v Mostě fanouškům nabízí dalších sedm zajímavých sérií, a to zejména závodů historických vozů včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Jejich jezdci rovněž v sobotu bojovali o první body do celkového pořadí.

Zejména americké tradiční zábavě a oslavě nádherných naleštěných veteránů byl zasvěcen sobotní doprovodný program. Vyvrcholil na velkém závodním okruhu spanilou jízdou veteránů a amerických vozidel, jejichž majitelé si dali při příležitosti závodů NASCAR a historických aut sraz na diváckém svahu autodromu. Dětem patřilo dopravní hřiště a přilehlé atrakce v podobě skákacího hradu, prolézaček či houpaček. Především chlapci se vyřádili v originální Hot Wheels zóně zaměřené na svět oblíbených angličáků.

Program pokračuje v neděli od 08:00. Jezdci všech sérií se utkají ve druhém ostrém měření sil, doprovodnému programu bude vévodit akrobatické vystoupení na motocyklech Crazy Days či skupina vnadných roztleskávaček Cheerleaders.