NASCAR přilákal na mosteckou premiéru dvacet tisíc fanoušků

Na 20 tisíc fanoušků si nenechalo ujít tuzemskou premiéru evropské série kultovní americké motoristické sportovní události NASCAR, kterou hostil tento víkend mostecký autodrom.

Souboje pětilitrových osmiválcových speciálů vyvrcholily v sobotu i v neděli závodem o body do průběžného pořadí letošní sezony. „Podle ohlasů jezdců, týmů, činovníků i diváků se víkend velmi vydařil. Máme z toho velkou radost. Ani přes úmorné horko jsme nezaznamenali žádné mimořádné události. Pokud se s promotérem dohodneme, určitě chceme tyto mimořádně atraktivní závody uspořádat i v příštím roce,“ zhodnotila víkend obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Výhodu domácího prostředí měl jediný český zástupce ve startovním poli NASCAR Martin Doubek, který nastupuje v prestižní kategorii ELITE 1 i v gentlemanské ELITE 2. Se svým vystoupením ale příliš spokojený nebyl. Po 12., respektive 6. místu v sobotních závodech, se v neděli po vypadnutí v ELITE 2 divákům odvděčil alespoň nádhernými souboji v závěrečném měření sil v ELITE 1. Odstartoval z 5. místa na roštu, o 4. příčku se se střídavými úspěchy přetahoval s Francouzem Romainem Iannettou. Přílišná snaha však vyvrcholila na konci závodu chvilkovým opuštěním trati, čehož pohotově využil další francouzský jezdec Ulysse Delsaux. Martin tak nakonec projel cílem jako šestý, fanoušci přesto odměnili jeho výkon uznalým aplausem.

„V nedělním závodě ELITE 2 mi odešla převodovka, auto pak jelo jen na první rychlostní stupeň. Musel jsem ho tedy odstavit. Mrzí mě, jak jsem zpackal nadějně rozjetý závod ELITE 1. Moc jsem chtěl na bednu. Soupeře za sebou jsem kontroloval v zrcátkách, vzápětí jsem pozdě zareagoval a přišel o další místo,“ vysvětlil Martin Doubek. Po celý víkend se navíc potýkal s bolavou nohou, kterou si zranil při nehodě v italské Franciacortě. Musel poté podstoupit operaci vykloubeného kolena. „Noha dostala zabrat. Musím se teď dát dohromady, mám na to dvoutýdenní pauzu,“ potvrdil věčně usměvavý pětadvacetiletý závodník.

I nedělní závod ELITE 1 postihla pohroma favoritů. Postupně odstoupili dvojnásobný šampion evropské série NASCAR a do mosteckého víkendu i vedoucí muž průběžného pořadí Alon Day z Izraele i kanadský šampion F1 z roku 1997 a také vítěz závodu 500 mil Indianopolis z roku 1995 Jaques Villeneuve. Ani jeden přitom nedokončil ani sobotní závod. Chuť si tak spravil po sobotním odstoupení kvůli poruše motoru alespoň talentovaný Nizozemec Loris Hezemans, který druhému nedělnímu závodu suverénně kraloval.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se po oválech jezdí nepřetržitě už od roku 1948. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.

Vedle evropské série NASCAR víkend v Mostě fanouškům nabídl dalších sedm zajímavých sérií, a to zejména závody historických vozů včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Reprezentovaly je FIA Lurani Trophy s formulemi Junior, které vznikly v roce 1958 zásluhou italského hraběte Luraniho, blízkého přítele naší nejslavnější závodnice Elišky Junkové. Dále série HAIGO, v níž se po dráze prohánějí formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí. Historickou techniku zastupovaly také série Triumph & British GT Competition, DMV Formel V a Kampf der Zwerge.

Závodní program doplnila série Drexler Automotive – AFR Pokal vozů F3, F4 a Formule Renault, disponující stejně jako NASCAR současnými speciály. Českou republiku v ní úspěšně reprezentovali mladí jezdci Tom Beckhäuser, Václav Šafář a Tomáš Chabr.

Zejména americké tradiční zábavě a oslavě nádherných naleštěných veteránů a vozů americké provenience byl pak zasvěcen víkendový doprovodný program.