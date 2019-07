Prohlášení Sdružení města Mostu k „Čunkodomkům“ v Chánově

Čunkodomy nepředstavují milionové náklady, kdosi šíří lži

Vážení spoluobčané,

na zasedání Zastupitelstva města Mostu ve čtvrtek 27. června 2019 se rozvinula obsáhlá debata k uvažovanému vybudování kontejnerového bydlení na sídlišti Chanov. S výjimkou volebního subjektu Piráti a Zelení pro Most (PaZ) jsou ostatní volební subjekty po zkušenostech získaných s bydlením v Chanově po mnoho let zajedno v tom, že kontejnerové bydlení je za daného stavu ideální způsob ubytování lidí, kteří bydlet neumějí a ani se učit slušnému bydlení nechtějí.

Bohužel, v debatě na zasedání zastupitelstva, ale i na jiných místech (například také v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky) se najednou začalo poukazovat na to, že vybudování kontejnerového městečka bude ekonomicky nevýhodné, neřku-li prodělečné. Z úst kritiků jsou slyšet slova o nákladech v milionech.

Soudíme, že jde o úmyslně šířené lži, kteří mají ve veřejnosti vzbudit odpor k takovému projektu a navodit pocit, že je třeba s ním skoncovat, dále se jím nezabývat.

Sdružení Mostečané Mostu (SMM) předložilo jako jediný volební subjekt pracovní skupině, která se problematikou zabývá, konkrétní návrh výstavby kontejnerového městečka k posouzení, který jasně ukazuje, že slova kritiků jsou zcela mimo. Pojďme se podívat na konkrétní čísla návrhu SMM.

Popis kontejneru:

1+kk max. 26 m2 nájemné 1 900 Kč 2 – 3 osoby

2+kk max. 44 m2 nájemné 3 350 Kč 3 – 5 osob

Vybavení kontejneru:

sprchový kout plastový

WC

elektro ohřev teplé vody vč. zásobníku (50 – 100 l)

kuchyňská linka (120 cm)

2 přímotopy

vlastní elektroměr a vodoměr

linoleum

Kontejnery by byly pouze přízemní, bez společných prostor.

Podmínky bydlení:

Nájemní smlouvy na 3 měsíce (domovník na 6 – 12 měsíců).

Podmínkou prodloužení smlouvy jsou zaplacené nájmy a služby za uplynulé období, předložení smlouvy s dodavatelem elektřiny a doklad o jejím zaplacení.

Budou stanovena pevná pravidla (domovní řád). Při porušení nebude nájemní smlouva prodloužena.

V ceně bude úklid okolí bydliště – lze přímo zaměstnat i bydlící.

Způsobená škoda bude okamžitě vymáhána. Nebude-li uhrazena, nebude prodloužena nájemní smlouva.

Účast města:

Město vystaví kontejnerové bydlení a bude jej provozovat.

Správa bytů bude prováděna externí společností za 220 až 250 Kč/jednotka/měsíc.

Variantou je správa zajišťovaná Mosteckou bytovou, a. s.

Město bude dodávat pouze studenou vodu.

Bude zřízena pracovní funkce terénních pracovníků pro každodenní dozor a komunikaci s bydlícími.

Stávajících 18 rodin z bloku 3 bude přestěhováno za stejných podmínek.

Spolupráce s dalšími subjekty:

Zapojit místní občanské sdružení Dům romské kultury (Martin Nebesář).

TSmM nabídnou všem ubytovaným práci. Pokud ji přijmou, budou prostřednictvím bydlení motivováni – doprava do zaměstnání zdarma, snížené nájemné, prodloužená nájemní smlouva.

Bude zajištěn pravidelný dohled Městské policie Most.

Cena kontejnerového bydlení:

1+kk 250 tisíc Kč

2+KK 350 tisíc Kč

Takto zní náš návrh. Z něj naprosto jednoznačně vyplývá, že o vysoké náklady v milionových částkách nejde. Jde o projekt levný a – jak jsme již podotkli – uzpůsobený těm, kteří neumějí bydlet. Už toto samotné konstatování vylučuje milionové náklady na jednu buňku.

Těšíme se na vaše názory! Napište nám.

Klub zastupitelů zvolených za SMM

