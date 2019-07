školáci z mostecké AMA School pomohli dětem z Azylového domu

Děti z mostecké soukromé školy AMA School předaly výtěžek svého charitativního projektu Děti pro děti.

Na podzim loňského roku se žáci základní školy montessori na Širokém vrchu rozhodli pomoci Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Mostě. Celou akci uspořádali v programu Dobro-druzi Nadace Via. Od února do května 2019 proběhlo dokonce několik benefičních akcí – divadelní představení, dražba fotek a výstava uměleckých děl žáků. Divadelní představení a dražba fotografií se konaly v Divadle rozmanitostí, které zdarma zapůjčilo své prostory. Výstava proběhla v Café Atrium v Chomutově. Na veškeré organizaci charitativního projektu se podíleli žáci montessori školy.

Proč se žáci smíšené třídy rozhodli pro tuto akci, vysvětlila Barbora Břečková (14), členka organizačního týmu: „Chtěli jsme pomoct a hledali jsme správný způsob, jak pomoci dětem, které nemají takové štěstí jako my. Objevili jsme Nadaci Via, a stali jsme se Dobro-druhy.“

Za podpory Nadace Via a projektu DOBRO-DRUZI se dětem povedlo pro Azylový dům získat neuvěřitelných 93 533 Kč. Staly se tak jedním z nejúspěšnějších projektů v programu a obstály tak v konkurenci velkých škol a gymnázií. Celý výtěžek benefice byl zástupcům Azylového domu předán na tradiční Letní slavnosti školy. Vybrané peníze budou použity na stavbu dětského hřiště v areálu Azylového domu. Velké díky patří všem, kteří s celou akcí pomohli – rodičům dětí z AMA school, sponzorům, Divadlu Rozmanitostí v Mostě, Café Atrium v Chomutově a Nadaci Via.