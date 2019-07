Studenti architektury tvoří na jezeře Milada zajímavé objekty pro návštěvníky

Díky krásnému počasí mohl v sobotu 29. června začít architektonický workshop pro mladé studenty architektury pod názvem Oživme Miladu!, kteří na jezeře tvoří zajímavé objekty pro návštěvníky. První vznikl Válec, který slouží jako zastíněné místo a přitom výhled z něj nic neruší (viz. úvodní foto).



Jezero Milada bude mít celý týden netradiční návštěvníky. Od 29. června zde táboří studenti architektury. Během dobrovolnického workshopu navrhnou a vytvoří nové prvky pro radost všem, kteří si tuto vodní plochu oblíbili jako místo pro letní odpočinek. Objeví se tu totiž lavičky, převlékárny, stinná místa nebo lehátka s knihobudkou. Studentskou práci můžete sledovat do 7. července, kdy si její praktické výsledky můžete prohlédnout i vyzkoušet na vernisáži od 15 hodin.

Akci zaštítil PKÚ, Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada a Nadace ČEZ. „Jde o první takový praktický workshop na jezeře, i když s vysokými školami různého zaměření spolupracujeme průběžně na řadě jiných projektů,“ uvedla Hana Volfová, mluvčí PKÚ. V současné době je vyhlášena také architektonická soutěž pro profesionály v oboru. Ti by měli koncepčně vyřešit dlouhodobé využití okolí jezera. „To ale ještě nějakou dobu potrvá, a my do té doby chceme využít nápady mladých architektů, které zpříjemní návštěvníkům odpočinek na Miladě,“ dodala.

S nápadem přišel Jiří Petrželka z Tran teamu, vítěz loňské studentské architektonické soutěže PKÚ, zaměřené na představy mladých budoucích architektů o možné podobě umělé vodní plochy. Druhým, kdo se na organizaci akce podílí, je Jan Tran, kterého jezero Milada zaujalo jako unikátní technické dílo a důkaz toho, že krajina po těžbě uhlí nezůstane pustinou. „Jezero potřebuje zútulnit. Budeme pracovat zejména se dřevem a speciálními spojovacími prvky. Zatím je přihlášeno čtrnáct účastníků, ale pokud se objeví někdo další, nebude to vadit. Jen si musí přivézt vlastní nářadí, stan a spacák. Jde o dobrovolnickou akci, a tomu odpovídají i podmínky. Budeme rádi, když se na nás lidé přijdou podívat, třeba nás inspirují i dalšími nápady,“ uzavřel Tran.