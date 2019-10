Hledá se název pro park u magistrátu

Město Most právě spustilo prostřednictvím Mobilního rozhlasu anketu, v níž hledá originální název parčíku nacházejícího se mezi budovami magistrátu a hotelu Cascade. Návrhy je možné posílat až do 24. října. Poté komise vybere několik nejoriginálnějších návrhů a z nich potom nechá opět v anketě vybrat občany konečný název parku.Pár minut po spuštění ankety se v ní už objevilo více než desítka různých tipů. Město Most za ně děkuje a vyzývá i ostatní, aby se do ankety zapojili. Učinit tak mohou prostřednictvím následujícího odkazu: https://mesto-most.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/vFrZG1nh