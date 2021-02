Hledejte poklad se Střediskem volného času!

„Klub geocachingu“ při Středisku volného času Most vyhlásil celoroční pokladovou hru pro všechny s názvem Po stopách SVČ Most. Poklad už je přístupný! A bude až do 31. prosince 2021.

Hra vás zavede na zajímavá místa po historických stopách Střediska volného času Most – tam, kde sídlí nyní, kde sídlilo dříve a kde sídlili také jeho předchůdci, kterými byli CVČ (Centrum volného času) a DDM (Domov dětí a mládeže).

Jaká místa navštívit, co zde zjistit, jak spočítat souřadnice pokladu a další podrobnosti se dozvíte na: https://www.svc-most.cz/akce/789-po-stopach-svc-most

Hra je časově náročnější, můžete si ji ale libovolně rozložit do různých dnů. Po vyluštění souřadnic můžete najít malý poklad. Jeho obsah nebude pořád stejný. (Aktuálně potěší příznivce geocachingu).

Kontakt: hasil@svc-most.cz, tel. 603 565 936