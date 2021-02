Došly vám knihy? Litvínovská knihovna otevřela výpůjční okénko

Městská knihovna Litvínov otevírá výdejní okénko, kde můžete vracet vypůjčené knihy a zároveň si vyzvednout předem objednané knihy.

Knihy si můžete objednávat telefonicky na čísle 476 111 37, e-mailem: dospele@knihovna-litvinov.cz nebo osobně u okénka. O dostupnosti objednaných knih bude knihovna čtenáře informovat prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Okénko je otevřeno v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin, ve středu od 13 do 17 hodin a v pátek od 8 do 11 hodin. I u okénka je potřeba dodržování hygienických nařízení a nošení roušek.