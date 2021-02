Rekonstrukce kulturní památky – nádražní budovy na Moldavě může začít

Obce Moldava spouští projekt rekonstrukce moldavského nádraží. Na únorovém zasedání o tom rozhodli obecní zastupitelé. Dřívější rozhodnutí o prodeji z roku 2019 zastupitelstvem zrušilo.

Budova moldavského nádraží je kulturní památkou. Nachází se uprostřed tak zvané Moldavské dráhy, historické trati vedoucí z Mostu do Freibergu. Na trať, která je známá rovněž jako Teplický Semmering, navazuje přímý spoj z Děčína, Ústí nad Labem a Teplic. Moldavská dráha patří k turisticky nejoblíbenějším tratím v ČR.

„V současné době běží intenzivní jednání o dostavbě osmikilometrového úseku na saské straně, která by znamenala znovupropojení Moldavy s Freibergem. O propojení tratí a obnovu nádražní budovy usiluje zájmová skupina dvaceti českých a saských měst a obcí. Koordinátorem zájmové skupiny je Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering, který obci pomohl zajistit registraci nádražní budovy do programu „Brownfield“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Obec má díky registraci do programu možnost získat na sanaci budovy dotaci ve výši 50 milionů korun,“ uvedla starostka obce Moldava Lenka Nováková. Finanční podíl obce na rekonstrukci budovy představuje 2,5 mil. Kč. Na jeho zajištění byla koncem roku 2020 vyhlášena veřejná sbírka. Transparentní účet: 135 444 135 / 2010.

Nádražní budova na Moldavě patří k nejrozsáhlejším historickým drážním objektům v Čechách. V budově je mimo jiné plánována obnova restauračního provozu, který zde má tradici už od 19. století. Součástí záměru je také vznik prostor pro drobnou řemeslnou výrobu.

Úvodní foto: Jiří Škaloud