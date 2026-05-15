Citadela slaví padesát let existence, město rozezní Swing Gala Show

Litvínovské kulturní centrum Citadela slaví letos významné jubileum – 50 let své existence. Půlstoletí, během něhož se stalo místem setkávání, inspirace a kulturního života pro několik generací návštěvníků, si zaslouží důstojnou a zároveň velkolepou oslavu. Ta proběhne v sobotu 16. května formou jedinečné Swing Gala Show pod širým nebem.
Oslavy se uskuteční na prostranství před Citadelou a nabídnou pestrý hudební program v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open 2026. „Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení big bandů a orchestrů z regionu – z Litvínova, Teplic, Chomutova, Jirkova i Ústí nad Labem. Každý soubor přinese vlastní energii, osobitý repertoár i jedinečný styl. Hudební odpoledne tak nabídne to nejlepší ze swingu, jazzu i orchestrální hudby v podání zkušených muzikantů,“ zve vedoucí střediska Citadela Lenka Pecová.
Vyvrcholením programu bude vystoupení zpěvačky Dashy a charismatického zpěváka Jana Smigmatora za doprovodu North Big Bandu Litvínov. „Součástí oslav bude také doprovodný program pro širokou veřejnost. Citadela i Základní umělecká škola otevřou své vybrané prostory v rámci dne otevřených dveří. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí kulturního domu i výuky uměleckých oborů, dozvědět se více o jejich historii i současném fungování a objevit místa, která běžně zůstávají skrytá. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky podporující fantazii, kreativitu i radost z tvorby,“ dodává Lenka Pecová.
Ve stánku Mamarracha, si návštěvníci pochutnají na quesadillas, tacos, taquitos a dalších specialitách. K dispozici bude také stánek s točeným pivem a limonádou. Slavnostní den vyvrcholí after party v hudebním klubu Ponorka, kde se o pokračování skvělé nálady postará DJ Daniel Rakaczky, moderátor rádia North Music.
Program Swing Gala Show
12.30 hodin – Sax band ZUŠ Litvínov, 13 hodin – Big band ZUŠ Teplice, 13.50 hodin – Tequila band ZUŠ Chomutov, 14.30 hodin – Junior big band ZUŠ Litvínov, 15.20 hodin – North Big Band Litvínov, 16.10 hodin – Red Dwarf Band ZUŠ Jirkov, 17 hodin – Orchestr Junior Band ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, 18 hodin Dasha & Jan Smigmator za doprovodu North Big Bandu Litvínov.