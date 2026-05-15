Šest iktových center Krajské zdravotní získalo cenu a patří mezi evropskou špičku!

Iktová centra v nemocnicích Krajské zdravotní dlouhodobě prokazují na mezinárodní úrovni vynikající kvalitu procesů a úroveň léčby pacientů s mozkovou mrtvicí. Svědčí o tom výsledky, které každoročně vyhodnocuje projekt Angels ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody. Za rok 2025 bylo oceněno Angels Awards všech šest center Krajské zdravotní.
Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s cévní mozkovou příhodou, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.
Podle míry plnění ukazatelů může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Nejvyšší diamantový status za splnění všech kritérií obdrželo 36 center z České republiky. Z nich hned pět je v nemocnicích KZ – v Ústí nad Labem, Chomutově, Teplicích, Mostě a Litoměřicích. Nemocnice v Děčíně dosáhla na status zlatý.
„Centra v Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově na nejvyšší ohodnocení, diamantový status, dosahují řadu let. V minulosti jej obdržela všechna iktová centra Krajské zdravotní. Výbornými výsledky léčby nemocných s mozkovou mrtvicí navíc přispěla k tomu, že Ústecký kraj se v roce 2024 dostal mezi prvních osmadvacet na světě, které se pyšní titulem Andělský region. Opakovaný úspěch jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i v Evropě,“ připomněl David Černík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem. Jak také zmínil, diamantový status opakovaně dostává i Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.
„Záchrana pacienta je souboj s časem, který můžeme vyhrát rychlou reakcí. Při mrtvici rozhoduje včas poskytnutá pomoc pacientovi o záchraně jeho života, co nejmenších následcích a zachování šance na kvalitní život. Až 70 % pacientů má pak velkou šanci na zotavení. Výsledky péče o pacienty s iktem v chomutovské nemocnici dokazují, že pro naše pacienty odvádíme skvělou práci,“ řekl v souvislosti s evropským oceněním Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Chomutov.
„Máme radost z toho, že se naše práce projevuje zvláště na dobrém stavu pacientů po léčbě v teplickém iktovém centru. Maximální úsilí celého jeho týmu a neustálé zkvalitňování managementu péče o nemocné s cévními příhodami odráží i výborný výsledek v rámci Angels Awards,“ uvedla Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Teplice.
„Diamantové ocenění je potvrzením vysoké kvality a správného směrování péče o iktové pacienty v Nemocnici Most. Stojí za ním obrovské úsilí a pozitivní přístup personálu, který se na multioborové péči o pacienty s centrální mozkovou příhodou podílí. K výborným výsledkům nám dopomohla pochopitelně také dobrá spolupráce s ústeckým komplexním cerebrovaskulárním centrem,“ vyzdvihl Jozef Sirovič, primář Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Most.
Jana Pavláková, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Litoměřice, doplnila: „Máme velkou radost z toho, že se nám daří získávat diamantový status opakovaně. Takové úspěchy by k nám mohly přilákat nové spolupracovníky. Jde o ocenění zdravotnického personálu, který o pacienty s mozkovou mrtvicí pečuje, a důkaz toho, že v malém kolektivu lze odvádět skvělou práci.“
Zástupci některých center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v nizozemském Maastrichtu na mezinárodní konferenci ESOC, nejvýznamnějším evropském setkání specialistů na léčbu iktu, další si pak certifikáty odvezou z 54. českého a slovenského cerebrovaskulárního kongresu. Ten se uskuteční od 9. do 11. června tradičně v Mikulově.