V Litvínově můžete 17. května podpořit mladé umělce

Město Litvínov pořádá 17. května od 13 hodin na náměstí Míru ve spolupráci s Pulz Kultu Malou pouliční hudbu.
Projekt dává prostor místním i přespolním amatérským a poloprofesionálním umělcům představit svůj talent široké veřejnosti. Akce má podpořit začínající interprety, nabídnout jim možnost vystoupit před publikem a vytvořit příjemnou atmosféru plnou hudby a kreativity. Vystoupí žáci a žákyně ZUŠ Litvínov, PhantoM – rap / Meziboří, Terézia Havlíčková – pop / Louka u Litvínova, Karolínka Kubíková – klasická hudba / klávesy, Daniela Cnotová – pop / Chomutov, Dargie and Mercury Noise – rap / Litvínov, Jenek a Kikinka – popový duet, Crimson Reign – bigbeat / Litvínov. Přijďte podpořit mladé talenty a užít si příjemné hudební odpoledne!