Mostecká činohra uvede výjimečnou „svatební“ komedii

Městské divadlo v Mostě uvede výjimečnou premiéru inscenace Než hvězdy zapadnou
Městské divadlo v Mostě uvede 15. května na Velké scéně třetí premiéru letošní sezony – inscenaci Než hvězdy zapadnou britské dramatičky Beth Steel. Novinku připravuje režisér Michal Moravec. Diváci se mohou těšit na inscenaci, která s lehkostí a humorem propojí prvky svatební komedie, frašky i silného rodinného dramatu.
Mostecké uvedení bude výjimečné hned z několika důvodů. Městské divadlo v Mostě se stane teprve druhým divadlem, které tuto oceňovanou hru uvede. Ještě zásadnější je však to, že tvůrčí tým připravuje zcela originální adaptaci přímo pro mostecké publikum. Režisér Michal Moravec společně s dramaturgem Vojtěchem Balcarem vytvořili úpravu textu šitou na míru Mostu a jeho okolí.
Dramaturgická adaptace, kterou má na starosti právě Vojtěch Balcar, vzniká se souhlasem samotné autorky hry Beth Steel. Ta nejenže dala tvůrcům svolení k přepracování některých částí textu, ale poskytla mosteckému divadlu také exkluzivní rozhovor, v němž přiblížila okolnosti vzniku hry i svůj vztah k tématům, která v ní otevírá.
Připravovaná adaptace převádí původní britské reálie do českého prostředí a v mnoha ohledech se dotýká historie i současnosti Mostu. Původní dějiště hry, anglické hornické město Mansfield, totiž v lecčems připomíná právě Most – město s výraznou industriální minulostí, složitými společenskými proměnami a silnou komunitní identitou. I díky tomu vzniká inscenace, která může místním divákům nabídnout mimořádně autentický a osobní zážitek. „Chtěli jsme vytvořit inscenaci, která nebude jen převyprávěním skvěle napsané hry, ale která bude skutečně komunikovat s místem, kde vzniká, a s lidmi, pro které ji připravujeme. Most má svůj jedinečný příběh a právě ten chceme do inscenace propsat,“ říká režisér Michal Moravec.
Než hvězdy zapadnou přinese vedle řady komických situací, svižných dialogů a ostrého humoru také silné emoce a momenty, kdy jde skutečně o všechno. Vzniká tak originální inscenace, kterou v této podobě nebude možné vidět nikde jinde na české divadelní scéně.
Beth Steel – autorka hry
Beth Steel je oceňovaná dramatička a scenáristka.
Její druhá hra Wonderland, která získala nadšené kritické ohlasy, jí vynesla cenu Evening Standard Theatre Award pro nejnadějnějšího dramatika a byla finalistkou ceny Susan Smith Blackburn Prize. Wonderland byla živě vysílána po celém světě prostřednictvím webu Guardianu a od té doby se dočkala několika regionálních uvedení s vyprodaným hledištěm. Bethina čtvrtá a zatím poslední hra The House of Shades měla mít premiéru v londýnském divadle Almeida Theatre v květnu 2020 v režii Blanche McIntyre a s Anne Marie Duff v hlavní roli. Uvedení hry bylo odloženo kvůli koronavirové krizi. Působí jako rezidenční autorka londýnského Národního divadla a na filmových projektech spolupracuje se společnostmi The Forge a Fable Pictures.
Pochází z Nottinghamshiru a v současnosti žije v Londýně.
NEŽ HVĚZDY ZAPADNOU / Beth Steel
Překlad: Ester Žantovská
Režie: Michal Moravec
Úprava a dramaturgická spolupráce: Vojtěch Balcar
Dramaturgie: Michal Pětík
Scéna: Michal Moravec
Kostýmy: Zora Davidová
Osoby a obsazení:
TEREZA – Karolína HERZINOVÁ
ZUZANA – Eliška NAVRÁTILOVÁ
ELIŠKA – Kateřina HLUBÍKOVÁ
TETA BLANKA – Michaela KRAUSOVÁ
KAREL – Marcel ROŠETZKÝ
PEPA – Jan BENEŠ
DAN – Lukáš KOFROŇ
MAX – Kryštof GRYGAR
KLÁRA – Sophia STRUNGA
LUCIE – Klaudie BURIÁNKOVÁ / Beáta KESSLEROVÁ
Premiéra: 15. května v 19:30 hodin na Velké scéně.
Nejbližší reprízy: 19. května v 17:00, 23. května v 18:00 a 27. května v 19.00 hodin.