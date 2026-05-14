Modernizaci tramvajové trati v Litvínově komplikují chránění mravenci a nepředvídatelné nálezy

Modernizace tramvajové trati v Litvínově čelí sérii technologických a administrativních překážek. I přes průzkumy v době přípravě projektu dochází k nepředvídatelným událostem na stavbě.
„V některých úsecích došlo k vynucenému pozastavení činnosti z důvodu nálezu neevidovaných inženýrských sítí, havarijních stavů infrastruktury a enviromentálních omezení. Tato omezení spočívají často v administrativním řešení jako jsou žádosti na úřad a správce sítí, což opět způsobuje nemožnost práce na staveništi. V některých místech stavby dochází k technologickým pauzám,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Mostu Hana Syrová.
V trase stavby se objevily základy starších objektů nebo neevidované sítě, které správci sítí v rámci projektové přípravy neuvedli. U vjezdu do vozovny dopravního podniku je v havarijním stavu stávající kanalizace. „Aby se předešlo budoucím poruchám pod nově položenou tratí, přistoupil dopravní podnik ke změně technologického postupu, která zahrnuje kompletní rekonstrukci tohoto zařízení před samotnou pokládkou kolejového svršku,“ sdělila mluvčí.
Nad rámec projektu bylo odhaleno staré plynové potrubí v přímé kolizi s patkami trakčních stožárů. „Ačkoliv je toto vedení již mimo provoz, platná legislativa vyžaduje, aby se s ním manipulovalo jako s potrubím pod tlakem. Vyříznutí proto musí provést specializovaná firma s příslušnou autorizací, což znemožňuje plynulé pokračování v betonáži patek. Termíny realizace odstranění u této specializované firmy nejsme schopni ovlivnit,“ vysvětluje mluvčí.
V prostoru obratiště u polikliniky se objevilo mraveniště zákonem chráněného druhu mravenců a proto bylo nutné zastavit zemní práce a přesun mraveniště projednat s krajským úřadem, získat potřebná povolení a mraveniště následně přesunout za dodržení podmínek stanovených příslušným rozhodnutím. „V současné době se v této lokalitě již zahajují výkopové práce pro osazení retenční nádrže,“ dodává mluvčí.
V ulici 9 května rovněž došlo k novým zjištěním a nepředvídatelným událostem. „Například stávající litinový vodovodní řad vede přímo skrze patku trakčního stožáru určenou k vybourání. Aby bylo možné pokračovat a zároveň zajistit dodávky pitné vody pro ulici 9. května, buduje se náhradní obtok. Teprve po přepojení bude zdemontován původní řad i betonová patka. V návaznosti na toto řešení bude na žádost správce sítí nad rámec projektu provedena kompletní rekonstrukce 115 m kanalizace, dalších 80 m vodovodního řadu a 3 přípojek k objektům. Tato akce je žádoucí – zařízení je staré a hrozí, že by v budoucnu byla oprava stejně nezbytná, čímž by byla nová tramvajová trať v krátké době zasažena.
Dohledávání vlastníků neevidovaných vedení a schvalování nových postupů se správci sítí trvá často až 30 dnů, po které musí být práce v dotčeném místě zastaveny,“ vysvětluje mluvčí.
I přes uvedené komplikace probíhají práce tam, kde je to technologicky možné. Podle mluvčí je v prostoru nádraží trať již připravena pro pokládku pevné jízdní dráhy po úspěšném odtěžení štěrkového lože a realizaci odvodnění.
V ulici Mostecká budou práce postupovat především na tramvajové trati, aby bylo možné zprovoznit tramvajovou trať do dopravního podniku.
„V ulici 9. května budou práce pokračovat postupně dle možností vyjádření jednotlivých správců sítí. Během měsíce května by mohlo dojít k rekonstrukci vodovodu a zahájení prací na rekonstrukci hlavního řadu kanalizace,“ říká mluvčí.
Bohužel tyto skutečnosti není schopen dopravní podnik, zhotovitel ani město ovlivnit. Vyvíjíme maximální úsilí k minimalizaci dopadů těchto nálezů do časového plánu. Aktuální zpoždění jsou průběžně vyhodnocována v rámci revizí harmonogramu tak, aby byl dopad na celkový termín dokončení co nejmenší, doplňuje Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.
V nadcházejících týdnech zhotovitel posílí své pracovní i technické kapacity s cílem maximálně eliminovat vzniklá zpoždění.