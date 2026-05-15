Ředitel Technických služeb města Mostu organizuje petici

Ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman organizuje petici za obnovení přípravy vysokorychlostní tratě RS42 Kralupy–Most (VRT Poohří).
„Tohle téma za to stojí. Pomozte mi svým online podpisem podpořit pokračování projektu severozápadní větve vysokorychlostní trati (VRT), který vláda v dubnu zrušila, přestože pro rozvoj našeho kraje je naprosto zásadní… i v historii všechna významná města stála na dopravních tepnách, pokud o tuto dopravní cestu přijdeme, nikdy nebudeme mít šanci držet krok s regiony, které tuto výhodu budou mít. Přijdeme o investice, pracovní místa, rozvoj a udržitelnost. Náš region si za desetiletí zatížení těžbou, chemickou výrobou a uhelnou energetikou tuto transformační šanci zaslouží!,“ zdůvodňuje svou petiční aktivitu Michal Hartman.
Svůj podpis můžete bezpečně připojit na oficiálním petičním portálu veřejné správy na níže uvedeném odkazu.