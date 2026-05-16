U sportovky v Litvínově vzniká nové hřiště

Práce na hřišti u sportovní školy nadále probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.V uplynulém období pokračovaly úpravy svahu pod budoucí protihlukovou stěnou a bylo obnoveno odvodnění svahu. Současně byla provedena kontrola asfaltové plochy pod budoucím umělým trávníkem a také kontrola podloží v místě drenážního systému. Původní drenáže pod asfaltovou plochou byly odstraněny a nahrazeny novými.
Během měsíce byly rovněž zahájeny práce na budování betonových patek pro budoucí protihlukovou stěnu. Pokračují také zemní práce související s instalací osvětlení hrací plochy, přičemž u svahu již byly dokončeny tři betonové patky pro stožáry osvětlení.
Dosud realizované práce probíhají podle plánu a směřují ke zdárnému a včasnému dokončení celé stavby. Uvedení areálu do užívání se předpokládá na konci letních prázdnin. Projekt je realizován ve spolupráci s městem Litvínov.