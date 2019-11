Hlídka policistů přistihla dvojici v cizím bytě

Žena ve věku 27 let z Mostu a 28letý muž měli začátkem listopadu neoprávněně setrvávat v cizím bytě. Zjistila to hlídka policie na základě oznámení, které jela prověřit. V ulici Budovatelů našla přízemní byt a pojala podezření, že se v prázdném bytě někdo nachází, o čemž svědčil pohyb osob kolem oken. Nakonec z bytu vystoupil muž a žena. Jak policisté zjistili, dvojice měla do cizího neobydleného bytu vniknout oknem a strávila tam noc. Policie oběma sdělila podezření ze spáchání přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.