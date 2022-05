Hokejový Litvínov získal zajímavou posilu, na sever Čech přichází útočník Jindřich Abdul

S vedením Vervy se dohodl na novém angažmá útočník Jindřich Abdul. Forvard se zkušenostmi z KHL podepsal v Litvínově nový dvouletý kontrakt. „Jindra je typologicky ofenzivní hráč a má výbornou střelu. V loňské sezóně dokazoval, že byl v kádru Motoru velmi platným hráčem. Věříme, že nám pomůže v přesilových hrách,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Abdul je odchovancem vsetínského hokeje, kde v dorosteneckých letech zářil. Díky svým výkonům si vysloužil angažmá v mládeži Sparty. Po necelých dvou sezónách se ale vrátil zpátky na Valašsko. Ze Vsetínské juniorky si ho vyhlédlo Znojmo, které hrálo v rakouské EBEL. V jeho dresu odehrál v necelých dvou sezónách 33 zápasů a poté zamířil do Třebíče. V téže sezóně nastupoval i za svůj mateřský Vsetín, se kterým usiloval o postup do Chance ligy. V roce 2016 po šesti zápasech ve Vsetíně zamířil na Slovensko, kde v týmu Prešova nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži. Ve 23 utkáních základní části se blýskl 42 kanadskými body (16+26) a v play off v sedmi zápasech přidal dalších 13 bodů (6+7).

V následující sezóně zamířil do Popradu. Ve městě na úpatí Tater odehrál dva kompletní ročníky, ve 108 kláních si připsal 61 bodů (25 + 36). Poté si ho vyhlédl bratislavský Slovan. V jeho barvách nasbíral v 53 utkáních 62 bodů (23 + 39). Jeho výkony zaujali v ruské KHL Čerepovec. V KHL ale zvládl odehrát jen 10 zápasů, než ho vyřadil hit od útočníka Azeveda. Po zranění se vrátil zpátky do Česka a stal se posilu Motoru. Na jihu Čech pomohl svými výkony k zisku bronzových medailí, v 52 zápasech zaznamenal 34 bodů za 13 gólů a 21 asistencí. V nové sezóně se poprvé představí před litvínovskými fanoušky. „Jindra je dobrý hráč, který je na ledě hodně vidět. Je vhodným typem do přesilovek a má kvalitní zakončení. Měl by nám pomoci v produktivitě,“ uzavírá hlavní trenéra Vervy Vladimír Růžička.