Horké dny dávají litvínovským strážníkům zabrat

Vypátrali agresivního pacienta

Hlídka městské policie společně s hlídkou Policie ČR pátraly po agresivním pacientovi, ke kterému byla přivolána rychlá záchranná služba, ale mladíka záchranáři nemohli najít. Policistům a strážníkům se společně podařilo mladíka vypátrat v ulici Valdštejnské. Psychicky narušený mladík prožíval stavy úzkosti a záchranáři rozhodli o převozu do mostecké nemocnice.

Rošťák se za své chování omluvil

Strážníky přivolal muž z Hamerské ulice, který se stěžoval, že mu sousedovi kluk hází kameny do oken. Strážníci promluvili s otcem dítěte, ten okamžitě zjednal nápravu. Synovi rázně domluvil, chlapec se sousedovi omluvil. Sousedské spory se tak podařilo urovnat.

Opilec strážníky napadl

Obsluha čerpací stanice přivolala strážníky k řešení dvou opilých mladíků. Ti se zdržovali u čerpací stanice a byli hluční. Strážníci oba opilce vykázali z místa. Nejprve v klidu odcházeli, pak se ale jeden rozhodl dělat problémy. Vrátil se ke strážníkům, kteří už nastupovali do auta a napadl je. Otevřenými dveřmi auta vrazil do jednoho ze strážníků a pokusil se ho rukou udeřit do hlavy. Strážníci proti muži použili donucovací prostředky a nasadili mu pouta. Vzhledem k trestnímu činu útoku na veřejnou osobu předali strážníci muže Policii ČR.