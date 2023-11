Hostiteli hrozí desetileté vězení

Policejní vyšetřovatelka obvinila 38letého muže ze spáchání zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví. Ten měl v pondělí před půlnocí fyzicky s nožem napadnout svého známého. Spolu rozmlouvali o těžké životní situaci útočníka v jednom z mosteckých bytů. Stíhaný pak nečekaně zaútočil a utekl z domu. Přivolaní policisté poskytli poraněnému muži první pomoc do příjezdu sanitky. Ta následně převezla napadeného s poraněním břicha do nemocnice. Uniformované hlídky neprodleně pátraly v okolí po podezřelém, který uviděl rozblikané majáky a vrátil se k místu bydliště. Policisté ho tak u domu krátce po činu zadrželi a převezli do cely. V současné době stále probíhá vyšetřování případu. Předmětný nůž kriminalisté zajistili. Obviněnému hrozí v případě uznání viny až desetileté vězení.