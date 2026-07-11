Hrad Hněvín zve děti 12. července na Ferdu Mravence

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redakce HL
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Docela velké divadlo zahraje na hradě Hněvín  12. července od 10.30 hodin pohádku Ferda Mravenec.

Veselá pohádka slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem Ferdy Mravence a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory je plná dobrodružství. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků. A některé písničky si děti zpívají ještě dlouho potom.

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