Hrad Hněvín zve děti 12. července na Ferdu Mravence

Docela velké divadlo zahraje na hradě Hněvín 12. července od 10.30 hodin pohádku Ferda Mravenec.
Veselá pohádka slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem Ferdy Mravence a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory je plná dobrodružství. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků. A některé písničky si děti zpívají ještě dlouho potom.