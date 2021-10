Hřbitovy v Mostě od osmi do osmi

Pro všechny, kteří chtějí vzpomenout na své blízké a zapálit jim svíčku, prodlužuje město Most stejně jako v minulých letech až do 6. listopadu provozní dobu na všech svých spravovaných hřbitovech. To znamená na Městském hřbitově v ulici Pod Koňským vrchem, Kostelním hřbitově ve Hřbitovní ulici i na Vtelenském hřbitově v ulici Ke Kostelu. Provozní doba hřbitovů bude až do 6. listopadu denně od 8 do 20 hodin. Město tím vychází vstříc všem, kteří přicházejí v období takzvaných „dušiček“ na hřbitov uctít památku svých blízkých.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období Dušiček se hřbitovy i blízká parkoviště bohužel také stávají magnetem pro zloděje. Od 30. října do 2. listopadu bude na městském hřbitově zajištěna nepřetržitá 24hodinová ostraha pěšími hlídkami městských strážníků a asistentů prevence kriminality. Městská policie Most bude v okolí hřbitovů také dohlížet na správné parkování a zajištění bezpečného průjezdu vozidel MHD a integrovaného záchranného systému.