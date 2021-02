Hřiště u jezera dočasně uzavřeno

Slunečné dny a blížící se jaro láká lidi do přírody, v Mostě pak především k jezeru. U vodní plochy se objevily a ještě objeví řada novinek a atrakcí. Mezi ně patří také loni vybudované dětské hřiště. To je ale v současné době uzavřené a návštěvníci, zejména ti menší budou muset ještě vydržet. „Dětské hřiště u jezera Most je z důvodu nevyhovujícího stavu terénu a jeho regenerace dočasně uzavřeno,“ uvedla Alena Sedláčková z tiskového oddělení města. Jakmile to stav dovolí, podloží nebude rozbahněné, hřiště opět své brány otevře.