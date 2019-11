Jako každý rok i letos Mikulášská tramvaj vyjede 5. prosince. Nástupní zastávka bude tradičně u „Elka“ v Litvínově. Celkem bude 8 jízd a to v časovém rozpětí 14.25-18.45 hod. Přesný jízdní řád bude zveřejněn. Jízdenku do tramvaje děti obdrží od 26. listopadu v pokladně zámku Valdštejnů za vyrobenou vánoční ozdobu (obrázek se nepočítá). Tramvaj je určena pro děti do 10 let v doprovodu JEDNÉ dospělé osoby.