I s pěti zákazy řízení seděl za volantem vozu

Na štíru s dodržováním zákonů je evidentně 23letý muž z Mělnicka. Toho o víkendu v ulici Rudolická kontrolovala hlídka poté, co nesprávně zaparkoval. Policisté následným šetřením zjistili, že mladý motorista nemá až do roku 2023 za volantem co dělat, neboť má celkem pět vydaných zákazů řízení všech motorových vozidel od různých soudů i městských úřadů. Policisté mosteckého obvodního oddělení motoristovi sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.