V den státního svátku na Velký pátek 18. dubna má Aquadrom Most normální provoz od 9 do 21 hodIN. O Velikonoční pondělí 21. dubna, v den státního svátku, ruší provozovatel Technické služby města Mostu sanitární den a otevřeno bude od 9 do 21 hodin. Sauna od 10 hodin.