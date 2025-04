Krušné hory na zámku v Teplicích

Na světě není žádný jiný region, který by měl v minulosti tak velký význam pro rozvoj hornictví a hutnictví jako Krušné hory. Zejména v 16. století bylo toto pohoří jedním z nejvyspělejších technologických center, odkud se šířily vynálezy a inovace po celé Evropě i do zámoří. Stovky let hornické činnosti po sobě zanechaly obrovské množství dokladů v nadzemí i podzemí, které svědčí o všech známých způsobech dobývání a úpravy rud od pozdního středověku až do nedávné minulosti. I díky tomu byl Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří v roce 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako společná památka České republiky a Svobodného státu Sasko.

Jaké unikáty tato památka obsahuje, prozradí Michal Urban, ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.

Akce se koná na zámku v Teplicích. 15. 4. 2025 od 17 do 18:30 hodin. Vstup je zdarma.