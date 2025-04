Kardiologická klinika v ústecké Masarykově nemocnici má nového přednostu

Od 1. dubna 2025 je jmenován přednostou Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem profesor Miloš Táborský. Specialista s bohatými zkušenostmi z kardiologického pracoviště v olomoucké fakultní nemocnici, v jehož čele stál šestnáct let, povede v Krajské zdravotní kliniku zajišťující špičkovou kardiovaskulární péči pro obyvatele Ústeckého kraje.

„Beru to jako velkou výzvu, protože percepce kardiovaskulárního centra a kardiologické kliniky zde v Krajské zdravotní v posledních letech nebyla úplně optimální. Mým úkolem je vrátit lesk a kvalitu pracovišti jako významnému hráči v oblasti české kardiovaskulární péče a v určitých segmentech i na evropské úrovni. Je to samozřejmě velký úkol na mnoho let. Ale věřím, že se to podaří, protože mám vizi z předchozích pracovišť i zkušenosti s vedením společností. Vím tedy, jak tohoto cíle dosáhnout,“ řekl v souvislosti s nástupem do čela kliniky Miloš Táborský.

Profesor Táborský přichází do Ústí nad Labem z postu přednosty I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou vedl od roku 2009. Pedagogické činnosti se předtím věnoval i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Mimo řady dalších profesních aktivit byl členem habilitačních komisí a účastníkem habilitačních řízení v rámci Vědeckých rad univerzit Palackého v Olomouci, Karlovy v Praze, Plzni, Hradci Králové, Masarykovy v Brně a Komenského v Bratislavě. Mnoho let je členem zkušebních atestačních a aprobačních komisí pro specializační obor kardiologie při Ministerstvu zdravotnictví ČR a je autorem více než dvou stovek publikací v časopisech s impakt faktorem a recenzovaných odborných časopisech, podílel se na více než deseti monografiích. Je řešitelem a odborným garantem mnoha projektů. Profesor Miloš Táborský byl místopředsedou i předsedou České kardiologické společnosti ČLS JEP a v současnosti pracuje jako předseda České asociace preventivní kardiologie ČKS. Kromě klinických aktivit se výrazně věnuje problematice digitální medicíny. Je autorem tří monografií v této oblasti a pracuje v řadě projektů a aktivit spojených s digitalizací českého zdravotnictví.

„Jsem velmi rád, že jsme do čela naší kliniky získali tak renomovaného odborníka. Nový přednosta během své profesní dráhy prokázal silný tah na branku a jsem přesvědčen, že se mu brzy podaří rozšířit tým kardiologické kliniky a získat do něj nové lékaře. Loni na podzim se nám podařilo rozjet činnost tohoto důležitého zdravotnického pracoviště v prostorách nového, moderního pavilonu. A to je jistě skutečnost, která může být při rozhodování, zda nastoupit na ústeckou kliniku, dalším silným argumentem. Profesoru Táborskému přeji v jeho novém působišti úspěch,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Aleš Chodacki.