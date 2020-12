Jak, kdy a kam na lyže?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR přináší přehled situace v jednotlivých zemích včetně aktuálních podmínek vstupu v souvislosti s epidemií koronaviru.

FRANCIE

Vzhledem k tomu, že aktuální vlna epidemie probíhá v alpských regionech (zejm. Auvergne-Rhone-Alpes ), zprovoznění lyžařských areálů se předpokládá až během měsíce ledna 2021.

Aktuální podmínky vstupu do země: PCR test cestujícím z EU je silně doporučován, povinné je vyplnění speciální atestace.

ITÁLIE Lyžařská sezóna v Itálii bude zahájena nejdříve 7. ledna 2021. Lyžařská střediska na severu Itálie jsou uzavřena bez ohledu na rozdělení jednotlivých italských regionů do barevných zón dle epidemické situace. Výjimku z tohoto opatření mají registrovaní závodní lyžaři a mezinárodní lyžařské soutěže (Světový pohár atd.). Většina středisek s výjimkou autonomní provincie Trento se nachází v tzv. červené zóně: Regiony Lombardie, Piemont, Valle d´Aosta a autonomní provincie Alto Adige, kde platí de facto zákaz vycházení (lyžování mezi důvody opuštění bydliště nepatří), resp. v oranžové zóně Friuli Venezia Giulia, kde platí zákaz opuštění obce/města a lyžování mezi důvody opuštění bydliště nepatří. V naprosté většině středisek jsou uzavřené také veškeré služby tedy hotely, restaurace a bary. Aktuální podmínky vstupu do země: S platností od 10. prosince bude možné ze zemí Schengenu, tedy včetně ČR, cestovat do Itálie pouze s negativním testem na COVID-19 ne starším 48 hodin, který je nutné předložit místní hygienické stanici ASL, bez testu je nutná karanténa. Občané cestující z rizikových zemí včetně ČR musí také vyplnit formulář čestného prohlášení, který je k dispozici v anglickém nebo italském jazyce na webu IT MZV. V rozmezí od 21. prosince 2020 do 6. ledna 2021 platí pro všechny návštěvníky Itálie povinná 14denní karanténa bez ohledu na výsledek testu, resp. tento není vyžadován.

NĚMECKO Lyžařská střediska jak v německých Alpách, tak v Bavorském lese by měla zůstat do konce prosince uzavřena. Finální rozhodnutí ještě nepadlo, nicméně se do 20. prosince nesmí otevřít. V Bavorsku zůstanou do 10. ledna zavřené lyžařské vleky, avšak upravované běžecké trati budou k dispozici. Kromě skialpinismu tak bude možné si zajít na běžky. Bavorské ministerstvo zdravotnictví to oznámilo v pátek 4. prosince 2020. Na běžky bude možné jít samostatně, ve dvou či se členy jedné domácnosti jen ve volné přírodě, ne v areálu sportovních zařízení. Pro provoz středisek se zatím bez ohledu na případná další rozhodnutí ohledně data otevření počítá s následujícími opatřeními: udržování vzdálenosti 1,5 m, zakrytá ústa a nos všude tam, kde nelze dodržet odstup, pravidelné čištění povrchů a předmětů, bezkontaktní platby na pokladnách. Momentálně neexistují žádná kapacitní omezení v lanovkách, ale velké lanovky budou smět převážet jen 60 až 80 procent původního počtu lyžařů. Lanovky budou pravidelně větrány. Také se plánuje použití mobilní aplikace „Gäste-Tracing“, která by měla pomoci sledovat řetězce infekcí. Její použití bude dobrovolné. Skipasy budou k dispozici jen online, čímž se má zabránit. Podle počtu nakažených se mohou objevovat nová pravidla a předpisy v jednotlivých regionech. Aktuální podmínky vstupu do země: pouze s negativním testem na COVID-19. Do Německa nelze přicestovat za sportovními účely na dobu kratší 12 hodin, výjimka příjezdu bez testu se vztahuje pouze na mimořádné a neodkladné záležitosti.

POLSKO Lyžařská sezóna byla zahájena 5. prosince, sjezdovky jsou otevřené. Do 27. prosince však zůstanou zavřená veškerá ubytovací zařízení a stravovací zařízení budou moci prodávat jídlo pouze na výdej. Aktuální podmínky vstupu do země: bez omezení.

RAKOUSKO Z důvodu opatření proti šíření onemocnění covid-19 budou v Rakousku zprovozněny sjezdovky, včetně lanovek a vleků, až od 24. prosince 2020, resp. při dodržení hygienicko-epidemických opatření (roušky, rozestupy) bude možné od 24. prosince lyžovat. Ubytování v hotelech a penzionech, jakož i stravování uvnitř restaurací, bude povoleno až od 7. ledna 2021. Aktuální podmínky vstupu do země: pouze s negativním testem. Od 19. prosince 2020 se předpokládá zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska z rizikových zemí, včetně ČR. Cestující budou muset jít na 10 dní do karantény, a to i tehdy, když budou mít negativní test na covid-19. Po pěti dnech mohou absolvovat PCR test, v případě negativního výsledku bude karanténa ukončena.

SLOVENSKO Slovensko zatím nepřijalo k zimnímu lyžování žádná konkrétní opatření. Sjezdovky se dle sdělení ředitele horské služby technicky připravují na normální spuštění sezóny, detaily jejich otevření zatím nejsou známy. Provoz ve slovenských hotelích současnými opatřeními není omezen, restrikce se týkají pouze provozu stravování v hotelích. Aktuální podmínky vstupu do země: negativní PCR test.

SLOVINSKO Slovinská vláda doposud nezaujala konkrétní stanovisko k tomu, jak bude probíhat nadcházející lyžařská sezóna. Lyžařské areály jsou stále zavřené. Aktuální podmínky vstupu do země: povinný test nebo karanténa.