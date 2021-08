Jezero Most: Strážníci vyzývají neposlušné pejskaře po dobrém!

U Jezera Most mají pěší hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality nejvíce práce s majiteli psů. Ti mají často dojem, že jsou v přírodě a své psy mohou nechat volně běhat. V areálu Jezera Most však platí provozní řád, který zakazuje volný pohyb psů bez vodítka všude kromě třech takzvaných pláží pro psy.

Psi podle provozního řádu také vůbec nesmí vstupovat do prostoru hlavní pláže na jižních svazích. Majitelé v těchto místech musí vést psa na vodítku, a to pouze po obvodové komunikaci kolem jezera.

„Na jezeře jsou vyhrazena tři místa, která slouží přímo jako pláže pro psy. Jedna se nachází vlevo od hlavní pláže nedaleko přítoku pro jezero Most. Zde je možné také zaparkovat. Další dvě pláže pro psy se pak nacházejí vpravo od hlavní pláže. Tato místa jsou vyznačena na mapě návštěvního řádu a jsou označena cedulemi. Zde mohou lidé psy odepnout z vodítka a pustit je do vody. Všude jinde je musí majitelé vést na vodítku a psi nesmí vstupovat do vody,“ vysvětlil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Někteří lidé odmítají uposlechnout strážníky nebo asistenty prevence kriminality, aby si psa uvázali na vodítko a psy pouštějí do vody kdekoli, i mimo vyznačené pláže. V případě, že strážníci zjistí takovéto porušení provozního řádu, jedná se o přestupek, který projednají na místě nebo oznámí správnímu orgánu. Asistentům prevence kriminality bude městská policie z tohoto důvodu pořizovat minikamery na uniformu, aby mohli pořídit důkazní materiál z projednávání porušení provozního řádu.

„Doufáme, že se to majitelé psů co nejdříve naučí stejně, jako se to naučili ve městě. Podobné přestupky jsou v městských parcích už pouze výjimkou. Chtěl bych požádat všechny pejskaře, aby si uvědomili, že areál jezera Most je vůči nim přátelský a nabízí pro ně unikátní vyžití, ale zároveň slouží všem návštěvníkům. Chceme, aby se tu cítili bezpečně rodiče s dětmi, běžci nebo cyklisti. Psovi můžete sundat vodítko a pustit ho do vody jednoduše teprve tehdy, když uvidíte ceduli Pláž pro psy,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Psí pláže jsou umístěny záměrně ve větší vzdálenosti od hlavní pláže, aby si mohli majitelé se svými psy užít vodní radovánky se vším všudy, a zároveň nikoho neomezovali nebo neohrožovali. I na psí pláži je pak nutné dávat pozor, aby psi neohrožovali ostatní návštěvníky jezera nebo jiné psy. Ostatní návštěvníci by na těchto místech měli být také více ostražití a počítat s tím, že se zde psi pohybují volně. Projekt psích pláží je inspirovaný plážemi v Německu, které zde vznikají na podobných rekultivovaných plochách.