HC VERVA LITVÍNOV si pojistila útočníky Marka Slavíka a Jana Vopata

Vedení Litvínova se dohodlo na nových smlouvách s mladými útočníky Markem Slavíkem a Janem Vopatem. Oba hráči podepsali kontrakty na dva roky s roční opcí.

Verva si pojistila služby svých mladých talentů, kteří prošli litvínovskou mládeží. „Jsou to naši odchovanci. Pokud budou pracovat, jak mají, tak s nimi samozřejmě do budoucna počítáme. Odehráli za nás nějaké přípravné zápasy. Dostávají šanci i v Litoměřicích, aby mohli hrát dospělý hokej. Budou k dispozici také juniorce, kde by měli patřit mezi lídry a měli by to každý den potvrzovat. Svou prací a tréninkem si musí vybojovat místo v A-mužstvu,“ říká Pavel Hynek, generální ředitel klubu.

Osmnáctiletý útočník Marek Slavík patřil v mládeži ke klíčovým hráčům. Prošel si reprezentačními výběry do šestnácti i sedmnácti let. Svůj debut v extralize prožil v loňské sezóně. „Marek udělal velký progres už loni. Více jak polovinu sezóny s námi trénoval, protože byla kvůli covidu pozastavená juniorská soutěž a mládež nemohla trénovat. Má dobře našlápnuto, ale musí to dál potvrzovat,“ přibližuje hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

Osmnáctiletý Jan Vopat pochází z hokejové rodiny. Jeho dědeček odehrál za Litvínov dvanáct sezón v nejvyšší soutěži, později se stal i trenérem a generálním manažerem klubu. Jeho otec i strýc to dotáhli ve svých kariérách až do slavné NHL. Zejména prostřední Jan Vopat patřil k nejtalentovanějším obráncům v Česku, než jeho kariéru zastavila nemoc. Mladý útočník tak má určitě velkou motivaci navázat na rodinnou linii a prosadit se v litvínovském A-týmu. Už v mládeži se řadil mezi tahouny a v loňské sezóně se poprvé vydal na zkušenou mimo Českou republiku. Ve Finsku nastupoval za SM sarja. Od letošní přípravy ale působí v širším kádru Litvínova. „Honza je odchovancem klubu, který se po roce vrátil z Finska. Trénoval s námi celou letní přípravu. Dostal šanci v přípravných duelech a nastupoval i za Litoměřice. K dispozici by měl být i juniorům, kde je letos soutěž sestupová,“ uzavírá litvínovský trenér.