Jubilejní ročník Uhelného safari patřil k nejúspěšnějším

Letošní jubilejní ročník Uhelného safari patřil v desetileté historii projektu Severní energetické a Vršanské uhelné k těm nejúspěšnějším. Během sezóny si rekultivace i oba lomy za provozu prohlédlo více než 3 200 lidí. Od zahájení projektu v roce 2009 přilákalo Uhelné safari už bezmála 30 000 návštěvníků.

Uhelné safari patří mezi nejvyhledávanější turistické aktivity na Mostecku. Industriální prostředí lomů ČSA a Vršany láká každoročně tisíce návštěvníků. Prohlédnout si těžební stroje za plného chodu je nevšední zážitek, který Sev.en Energy nemůže nabídnout všem zájemcům. Přetlak poptávky nad nabídkou se totiž každoročně zvyšuje a počet exkurzí na jednotlivých trasách není možné dále navyšovat. Úspěch a obliba Uhelného safari vede k dalšímu rozšiřování projektu. V letošním roce ke třem stálým trasám přibyla nová, speciálně upravená trasa pro děti od šesti let. BABY SAFARI zavádí malé návštěvníky na vnitřní vyhlídkovou terasu lomu ČSA a prohlédnou si zblízka korečkové rýpadlo RK 5000. Z lomu se přesouvají do Podkrušnohorského technického muzea, kde je pro ně připravena interaktivní prohlídka. „BABY SAFARI jsme letos organizovali jen zkušebně, ale nadšení a zájem malých dětí o těžbu uhlí, historii těžebního průmyslu a o uhelné lomy nás přesvědčil, abychom zařadili tuto trasu do naší stálé nabídky. Od příští sezóny tak bude možné zarezervovat si BABY SAFARI ve více termínech. Děti speciálně uzpůsobenou trasou provede nový vyškolený průvodce, který dokáže malé posluchače zaujmout a formou hry a zábavy jim přiblíží těžbu uhlí v povrchových lomech,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

V příštím roce bude projekt pokračovat také na třech stálých trasách určených pro návštěvníky od dvanácti let. První dvě trasy kombinují prohlídku hnědouhelných lomů se zastávkou na místech, kde se krajina rekultivační činností změnila na odpočinkové zóny, příjemná místa k bydlení nebo zajímavá přírodní území s výskytem vzácných nebo ohrožených druhů živočichů i rostlin. Třetí trasa je výhradně rekultivační a ukazuje například hipodrom, autodrom, vodní dílo Matylda, areál děkanského kostela nebo relaxační a sportovní komplex Benedikt, kde se v minulosti těžilo uhlí. „Rekultivační trasu v příští sezóně přizpůsobíme více odborné veřejnosti. Rekultivace, které jsou právem považovány za výkladní skříň evropské rekultivační školy, si s odborným výkladem mohou přijet prohlédnout studenti vysokých škol či pracovníci firem, které se na různých úrovních rekultivacemi a utvářením krajiny zabývají,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Celkem se na všech čtyřech trasách konalo 171 exkurzí. Prostředí uhelného lomu je vyhledávanou kulisou pro filmové štáby nebo fotografy. Uhelné safari je součástí projektu Hornická stezka Krušných hor a pro turisty jsou připraveny také tematické turistické vizitky a razítka.