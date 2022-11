K hranicím vesmíru s podporou United Energy

Kdo by netoužil dotknout se vesmíru? S finanční pomocí United Energy se to podařilo členům RoboKlubu při 18. základní škole v Mostě. Skupina nadšenců se zapojila do unikátního celorepublikového projektu „Dotkni se vesmíru 2022“, jehož záměrem bylo vypustit stratosférický balón s vlastní sondou až do výše 35 kilometrů a pořídit unikátní video a fotografie zakřivení Země.

„Podpora vzdělávání a zvláště vzdělávání polytechnického je jednou z našich priorit. Projekt „Dotkni se vesmíru“ je přesně ten typ projektu, který považujeme za smysluplný, protože rozvíjí kreativitu a týmovou práci dětí, informatické a konstrukční myšlení. Poznají cestu, jak smysluplně pracovat s technologiemi, ovládat je a využít pro tvůrčí a objevitelskou práci,“ řekla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti. To potvrdila i ředitelka školy Jana Kropáčková: „Cílem zapojení žáků do projektu je dát jim šanci si uvědomit, že nemusí být jen pasivními konzumenty předpřipravených zábav a pracovních postupů, ale že se mohou sami stát jejich tvůrci. Tím, že již jako děti dokážou použít nemyslící, ale přesto chytrý stroj ke svým záměrům a cílům, v podstatě mu vdechnout život, se posunou ve vnímání svých možností a schopností mnohem dál než při běžné výuce.“

Vesmírné dobrodružství začalo stavbou a testováním sondy pojmenované UE 18,. Sondu nesenou heliovým balónem pak žáci vypustili 6. září z observatoře v Praze- Libuši. I když už samotné práce na sestrojení sondy a její vypuštění k hranicím vesmíru byla pro Osmnáctku, jak se tým jmenoval, úžasná zkušenost, všichni se shodli na tom, že největší zážitek pro ně byl sondu stopovat. „Bylo to hodně dobrodružné, protože sonda měla letět do Polska, ale nakonec přistála ve Vrchlabí na stromě,“ prozradila s úsměvem Tereza Kuželová. I tak to to bylo velké štěstí, neboť ne vždy se podaří získat sondu zpět.

Práce na projektu stále pokračuje. Děti teď zpracovávají nejrůznější naměřená data, fotografie i video, které ve stratosféře natočily.