Kandidát do Zastupitelstva města Mostu za ANO Jan Schiller: „Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby v naší blízkosti byl uložen extrémně nebezpečný odpad“!

Jan Schiller: „Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby v naší blízkosti byl uložen nebezpečný odpad“!

Jan Schiller je hejtmanem Ústeckého kraje a už druhým volebním obdobím zastupitelem města Mostu za hnutí ANO. V podzimních komunálních volbách opět kandiduje do mosteckého „parlamentu“. Jaké jsou jeho priority pro město Most v nadcházejících čtyřech letech?

„Jednou z mých hlavních priorit je řešení středu města, které se podle mého názoru řeší příliš dlouho. Jde o tolik diskutovaný kulturní dům a jeho okolí. Jsem asi jediný, ale snad přesvědčím i ostatní, kdo by tuto stavbu odstranil a vytvořil zde stavbu hodnou dalšího století. Moderní, protkanou moderními technologiemi, provozně zcela soběstačnou, propojenou s okolním prostorem, variabilní. Ale hlavně takovou, kterou nám bude závidět celá republika. Vím, že je spousta zastánců této komunistické architektury, ale její rekonstrukcí nezískáme nic nového, pouze opravíme staré.

Neméně důležitým úkolem je skládka Celio. Město Most sice nemůže podle zákona vůbec zasahovat do jejího provozu a fungování a jako hejtman jsem na tom stejně. Jako politik ale nesouhlasit a apelovat na nápravu mohu. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby v naší blízkosti byl uložen tak nebezpečný odpad jako je Styren a budu trvat na tom, aby toto nebezpečí odtud zmizelo. Pokud ministerstvo financí tuto zakázku zadalo a platí, musí se postarat, aby byla splněna. Důležitou roli sehrává Česká inspekce životního prostředí. Budu apelovat, ať koná a to i v případech „náhodných“ zahoření skládky, kterých už všichni v jejím okolí máme dost.“