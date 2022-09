JAKÁ BUDE BUDOUCNOST MOSTU? Sdružení Mostečané Mostu má jasno!

JAKÁ BUDE BUDOUCNOST MOSTU?

Sdružení Mostečané Mostu, které kandiduje do Zastupitelstva města Mostu, má v tomto bodě jasno. Musíme především společnými silami aktivně řešit problémové lidi. K tomu máme nástroje, které jsme již vyzkoušeli na několika místech ve městě. Teď nás čekají „stovky“ a „sedmistovky“. Následovat budou i další objekty, které dostaneme Pod ochranu města.

Druhým zásadním úkolem je zamezit odchodu obyvatel Mostu. Znamená to zatraktivnit město tak, aby bylo zajímavé pro bydlení. Zachráníme proto knihovnu, která zůstane na stávajícím místě, zrekonstruujeme REPRE a celý střed města, postavíme tolik očekávaný pejskodrom a MiniMost, podpoříme lanovku na Hněvín a Japonskou zahradu. Na čisté ulice použijeme brigádníků z řad nezaměstnaných. Zachováme odpady zdarma a zlevněné jízdné pro vybrané kategorie obyvatel.

To by bylo, aby se z města Most nestalo atraktivní a zajímavé město. Máte-li na věc stejný názor a chcete pomoci, přijďte k volbám a dejte svůj hlas Sdružení Mostečané mostu, volte č. 9.

Sdružení Mostečané Mostu