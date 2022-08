Kandidátka SPD na senátorku za Mostecko Ivana Turková píše Markétě Pekarové: „Všechny vaše kroky jsou v rozporu s českými národními zájmy“!

Kandidátce SPD na senátorku za Mostecko Ivaně Turkové dochází (tak jako většině obyvatel České republiky) trpělivost se současnou vládou a zejména s chováním a výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Markéty Pekarové Adamové. Napsala a odeslala jí otevřený dopis. Ten podle jejích slov necílí pouze na nejvýše postavenou ženu ve Sněmovně, ale týká se celé vlády, která je od prvního do posledního zvoleného poslance placená z našich daní. „Po zvolení se všichni tváří jako „Tady je Trautenberkovo“, ale ono opravdu není! Vládní poslanci, primátoři, starostové a ostatní politici zvolení občany, by neměli zapomínat, že jsou našimi zaměstnanci, svou práci dělají pro nás, za nás. To je jejich náplň práce,“ říká Ivana Turková.



Paní Pekarová – Adamová,

obvykle každý dopis začíná oslovením „vážený (-á)“, avšak ve Vašem případě si to neumím vůbec představit. Za to, co jste dosud předvedla ve své funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny, je jen těžko představitelné, že by si vás mohl někdo soudný vážit. Snad jen kromě všech deseti spolustraníků z Vaší „pidistrany“ TOP09, která se dostala do sněmovny jen díky Rychetského „zásahu“, neboť jste pod 5ti procentní hranicí a Vašich voličů je tuze málo a přitom Vaše funkce tuze a neúměrně vysoká.

Z Vašich vyjádření jasně vyplývá, že nejste ve své funkci od toho, abyste pomáhala lidem žijícím v ČR. Chtěla bych Vám však připomenout, že každý politik je vlastně správcem, spravuje náš majetek a hájí zájmy našich občanů, a hlavně skládá jim účet, vždyť jsou placeni z daní nás všech. Politici na to velice často a rychle zapomínají, že jejich výplata neroste na stromech a Vy jste toho řádným důkazem.

Vaše další glosy typu – přímá volba prezidenta se musí zrušit, protože si lidé volí jak chtějí a to už nesmíme dovolit nebo že by matky po porodu měly co nejdříve nastoupit zpět do práce, jsou už notoricky známé a není třeba dalšího komentáře. Pokud funguje Vaše PR oddělení, tak určitě máte dostatečně negativní zpětnou vazbu.

Ale přesto bych měla pro vás návrh, abyste kromě pobírání vysoce nadstandardního platu ve výši 250 tisíc Kč měsíčně byla alespoň něčím prospěšná. V době, kdy normálním občanům radíte, aby si našli druhou práci, snížili vytápění bytů a ve svých domovech mrzli, aby si pořídili dva svetry, tak přece jen můžete za výplatu, na kterou Vám my ostatní přispíváme, být alespoň trochu užitečná. Na sociálních sítích zcela spontánně vznikla akce „Jehlice pro Markétu“. Proto přijměte i ode mne jeden pár jehlic, abyste svým spoluobčanům mohla uplést svetry alespoň jako malou kompenzaci za bídné poměry, které jim vaše zcela neschopná vláda „pětidemolice“ připravuje. Občané totiž nemají čas v tuto dobu plést svetry, protože se musejí připravovat na katastrofu, která se na nás řítí a jíž jste i Vy strůjcem. Tím byste do budoucna, až budou po právu hodnoceny kroky jednotlivých představitelů státu, získala alespoň určité polehčující okolnosti vzhledem k tomu, že jste členem vládní koalice, která slouží jen cizím zájmům a všechny vaše kroky jsou v rozporu s českými národními zájmy.

Ať Vám slouží a práce jde dobře od ruky

S pozdravem

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

občan přispívající na Vaši výplatu