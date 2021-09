Kapela MODE MACHINE přijede do Music arény Nový Obzor v Mostě

Kapela MODE MACHINE z italského Milána, která v současné době projíždí se svojí show celou Evropu vůbec poprvé také přijede do České republiky a to do Music arény Nový Obzor v Mostě.

Myšlenka založit Mode Machine vznikla v Miláně, kdy se Salvatore Nigro (synth, sequencer), rozhodl založit novou skupinu společně s hudebníky se společnou vášní pro slavnou kapelu DEPECHE MODE a pro svět elektronických popových zvuků.

Andrea Chirico (kytara, hlas, syntezátor) byl z projektu nadšený stal se skvělou oporou pro kapelu! Je skutečným odborníkem na svět Martina Gorea a používá dokonce stejnou sadu kytar. Francesco D´Aleo (bubny), který vstoupil do kapely se svým drahocenným a základním počátečním zpěvem. Ale zpěvák? Někdo kdo ladí s panem Davem Gahanem! Odpověď byla jednoduchá … Marcello Doglio (hlavní zpěvák). To je Mode Machine. Kapela, která přináší hudbu Depeche Mode kamkoliv mezi ty, kteří se chtějí bavit a tancovat na „nesmrtelné“ hity, projevující úctu k původní kapele !