Kdo se chopí Zlatého volantu? Hlasujte v prestižní anketě!

Jednou ze sportovních motoristických událostí letošního roku, které až do 15. ledna fanoušci mohou dát svůj hlas v prestižní anketě Zlatý volant, je závodní víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show. Mostecký autodrom jej uspořádal v tuzemské i východoevropské premiéře ve dnech 28. až 30. června. „Diváci, týmy, jezdci i promotér si zázemí, servis a atmosféru našeho okruhu pochvalovali. Podařilo se nám tak dohodnout prodloužení smlouvy o uspořádání této legendární série minimálně do roku 2022. V příštím roce to bude opět v červnovém termínu, a to 19. až 22.,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Mosteckému závodu v anketě konkuruje dalších šest tuzemských významných událostí, mezi nimiž nechybí ani Grand Prix České republiky Moto GP na brněnském okruhu či Barum Czech Rally Zlín. „Vše nasvědčuje tomu, že právě mezi těmito dvěma podniky se rozhodne o vítězi. Samozřejmě s ohledem na jejich tradici a početnou diváckou základnu se s nimi naše letošní premiéra nemůže měřit. Nicméně dosavadní příděl hlasů nás potěšil a my můžeme slíbit, že v příštím roce uděláme vše pro to, aby si fanoušci silná americká auta série NASCAR ještě víc užili,“ doplnil Krafek.

Slavnostní galavečer 43. ročníku ankety Zlatý volant o nejlepší závodní jezdce sezony 2019 s vyhlášením výsledků se uskuteční 6. února v multifunkčním komplexu Cubex Centrum v pražských Nuslích. Čestné ceny za přínos motorsportu převezmou francouzský pilot F1 Romain Grosjean a legenda motocyklového závodění Ital Giacomo Agostini.

Převratnou novinkou 43. ročníku je zavedení Síně slávy pro závodníky, kteří historicky získali 12 a více trofejí Zlatého volantu. Laureáti členství v síni slávy získají také permanentní čestné místo v odborné porotě. Podmínky vstupu do síně slávy dosud splnil pouze někdejší pilot F1 Tomáš Enge. Následovat jej může rallyový jezdec Jan Kopecký. Pokud obhájí loňské prvenství, bude to jeho právě dvanáctá trofej Zlatého volantu.

Další novinkou 43. ročníku je zavedení nové kategorie s názvem SimRace Trophy. Cenu si odnese vítěz dvoukolové soutěže o nejrychlejší čas na závodním simulátoru. Soutěž je určena pro širokou veřejnost a může se jí zúčastnit kterýkoli občan České republiky, který nemá okruhovou, vrchařskou nebo rally závodní licenci ASN nebo FIA. Základní kolo se uzavírá na konci ledna. Účelem je zajet v desetiminutovém časovém limitu nejrychlejší kolo na virtuálním mosteckém okruhu. Do finále, které se uskuteční v reálném čase před vypuknutím galavečera, postoupí deset nejrychlejších jezdců. Vítěz si odnese kromě trofeje Zlatého volantu poukaz na absolvování závodní školy. Druhý v pořadí obdrží prémii 10 000 korun a třetí poukaz na kurz bezpečné jízdy.

Pořadatelé Zlatého volantu vyhlásili celkem 14 kategorií. V sedmi ryze sportovních rozhodne stejně jako v minulém ročníku váhou dvou třetin hlasu odborná porota složená z motoristických novinářů, zbylá třetina hlasů náleží na internetu hlasujícím fanouškům. Odborná fotografická porota vynese verdikt v soutěži Zlaté oko o nejlepší motoristický snímek roku. Pořadatel udělí čestný Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu, Zlatá řídítka za celoživotní přínos a také trofej pro vítěze premiérové SimRace Trophy. Vítěze kategorií sportovní auto, motorka a motoristická událost roku vybere široká veřejnost v internetovém hlasování.