Kdy a kde očkování proti covidu do konce roku

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu očkovacích center do konce roku 2021 a na začátku roku 2022

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na změny v otevírací době očkovacích center v působnosti společnosti.

Most

Nemocnice Most

budova B, vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. P – včetně očkování WALK-IN (bez předchozí registrace)

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: PO – SO 7:30 – 18:00 hodin (polední pauza 12:00 – 12:30)

Očkování bez předchozí registrace pouze ÚTERÝ – ČTVRTEK – SOBOTA. Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12-15 let proti COVID probíhá v budově B, každý pátek 7:30 – 18:00 hodin (polední pauza 12:00 – 12:30).

23. 12. 7:30 – 14:00

24. – 26. 12. zavřeno

27. – 30. 12. 7:30 – 18:00 (polední pauza 12:00 – 12:30)

31. 12. 2021 7:30 – 14:00

1. 1. 2022 zavřeno

Chomutov

Nemocnice Chomutov

budova H (je označeno, vchod od „lesa“), Kochova 1185, 430 12 Chomutov

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: denně od 8:00 do 18:00 hodin

Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12 – 15 let proti onemocnění COVID-19 probíhá v pavilonu H, každý pátek v době od 15:00 do 18:00 hodin. Očkování bez předchozí registrace je možné denně, mimo pátků v době 9:00-18:00, s registrací je však jistota termínu.

23. 12. 8:00 – 13:00

24. – 26. 12. zavřeno

27. – 30. 12. 8:00 – 18:00

31. 12. 8:00 – 13:00

1. 1. 2022 zavřeno

2. 1. 2022 8:00 – 18:00

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice

Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkování zaregistrovaných nezletilých 12 – 15 let proti onemocnění COVID probíhá v pavilonu A, v pondělí nebo ve čtvrtek v době od 14:00 do 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná v 18:45).

23. 12. – 26. 12. zavřeno

31. 12. a 1. 1. zavřeno

Děčín

Budova ČVUT, Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 8:00 – 16:00 hodin (polední pauza 12:00 – 12:30)

Očkování zaregistrovaných dětí ve věku 12 – 15 let proti onemocnění COVID-19 probíhá na příjmové ambulanci Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, budova E, první patro vlevo, vždy v pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

23. 12. 8:00 – 12:00

24. – 26. 12. zavřeno

27. 12. 8:00 – 12:00

28. 12. 8:00 – 16:00

29. 12. 8:00 – 16:00

30. 12. 8:00 – 12:00

31. 12. 8:00 – 12:00

1. 1. 2022 zavřeno

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: PO až NE 7:00 – 19:00 hodin (polední pauza 12:30 – 13:00, poslední očkování v 18:15)

Děti od 12 do 15 let jsou očkovány v pondělí. Ve středu probíhá očkování samoplátců, očkují se i 3. dávky vakcíny, očkování bez předchozí registrace a očkování proti chřipce. Od 27. 12. bude každé pondělí možnost očkování dětí od 5 do 11 let.

23. 12. 7:00 – 13:00

24. – 26. 12. zavřeno

27. 12. – 30. 12. 7:00 – 19:00

31. 12. 7:00 – 13:00

1. 1. 2022 zavřeno

2. 1. 7:00 – 13:00

Teplice

Nemocnice Teplice

budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 8:00 – 18:00 hodin, po předchozí registraci a rezervaci termínu (poslední pacient bude naočkován nejpozději v 17:55)

Očkování zaregistrovaných nezletilých 12 – 15 let probíhá v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, Interní pavilon J, vždy v pátek v době od 08:00 do 14:00 hodin.

23. 12. 8:00 – 12:00

24. – 26. 12. zavřeno

27. 12. – 30. 12. běžný provoz

31. 12. 8:00 – 12:00

1. 1. 2022 zavřeno

Nákupní centrum Fontána Teplice

WALK-IN (očkování bez předchozí registrace, pouze pro starší 16 let)

Náměstí Svobody 3312, 415 01 Teplice

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA: ÚT, ČT 9:00 – 17:00 hodin

23. 12. 9:00 – 12:00

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: PO 7:00 – 14:00 hodin, ST a ČT: 7:00 – 15:00 hodin

Ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace. Očkování zaregistrovaných nezletilých 12 – 15 let proti onemocnění COVID probíhá ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin.

Více informací k vakcinaci proti nemoci covid-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.