Když JE miluješ, není co řešit.

Attic Litvínov připravil 6.3. od 19 hodin jedinečnou show pánské skupiny Men4Queen. Ukázka z EXKLUZIVNÍ SHOW světového formátu CESTA KOLEM SVĚTA, kterou v plné verzi můžete vidět ve vybraných městech České republiky a Rakousku.



Postupně se zastavíme v krásném Římě za gladiátory, v kouzelné Paříži za gentlemany, v Londýně za boxery, vydáme se do nezapomenutelného New Yorku za dělníky a odvážnými hasiči. Na legendární Route 66 potkáš motorkáře, kteří budou stát opravdu za to. Čekají Tě dobrodružství, která nikde jinde nezažiješ. Připravili jsme pro Tebe a Tvé kamarádky show nabitou strhujícími efekty, taneční akrobacií a lechtivými pohyby, u kterých se Ti prostě zatají dech a jim také.

Na naší show nepadají dolů jen kalhoty. Budeš se cítit jako KRÁLOVNA.

My jsme MEN4QUEEN – Roberto, Luigi, Johnny, Dave, Lucas.