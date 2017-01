Zázraky se dějí! Kdo nestihl koncert fenomenálních Holanďanů Cuby & The Blizzards na druhém Beatovém festivalu v roce 1968 v pražské Lucerně, může se v teď do těch časů na chvíli vrátit! Když kytarista Erwin Java přežil své spoluhráče, založil s dalšími třemi elitními holandskými muzikanty v r. 2012 novou kapelu King of the World. Čtyři chlápci ve věku, že už by hrát nemuseli, ale baví je to a jen tak nepřestanou. V r. 2014 neuvěřitelně posbírali všech pět ocenění v hlasování fanoušků: (víc rubrik už v hlasování nebylo…)

nejlepší kytarista

nejlepší basák

nejlepší bubeník

nejlepší klávesák

nejlepší kapela

Jejich hudba je vláčná, horká a přilnavá jako rozteklý asfalt. V listopadu 2016 vydali nové CD, které ve svém studiu za dva a půl milionu dolarů Bamboo Room v Cincinnatti produkoval Erwin Musper, u kterého svůj nesmrtelný hit Still loving you natočili The Scorpions a kam lítají nahrávat třeba Van Halen, Def Leppard, David Bowie nebo Mick Jagger.

King Of The World by už hrát nemuseli, ale hrají a jen tak nepřestanou. Rock nikdy neskončí díky kapelám jako jsou King Of The World. Nenechte si to ujít!

Koncert: King of the World (NL) (Ruud Weber: zpěv, basa, Erwin Java: kytara, Fokke de Jong: bubny, zpěv, Govert van der Kolm: klávesy, zpěv)

Termín: pondělí 16. ledna 2017 v 19.00 hod.