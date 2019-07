Kino pod širákem: Koldům v pátek promítne „Úsměvy smutných mužů“

Letní kino na koupališti Koldům promítne v pátek 26. července český film Úsměvy smutných mužů. Film je mládeži do 15 let nepřístupný. Zčíná se po setmění ve 21.30 hodin, vstupné jednotné 80 Kč.

(Vstupenky do letního kina k zakoupení pouze v pokladně na koupališti v den promítání!!!)

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. Všichni z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?

Režie: Dan Svátek

Předloha: Josef Formánek (kniha)

Scénář: Dan Svátek, Josef Formánek

Kamera: Jakub Šimůnek

Hudba: Ondřej Havlík

Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, Ha Thanh Špetlíková, František Černý, Anna Randárová, Rostislav Novák st., Marika Procházková, Radovan Král, Petra Nesvačilová, Isabela Bencová-Smečková, Karel Ondrka, Tomáš Měcháček, Alois Švehlík, Josef Formánek.