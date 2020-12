Kouzelná poštovní schránka u mosteckého magistrátu čeká na dopisy pro Ježíška

Pošlete dopis Ježíškovi! I letos můžete s dětmi přijít vhodit dopis pro Ježíška do kouzelné, ručně vyřezávané schránky „POŠTA PRO JEŽÍŠKA“ vedle vchodu do Magistrátu města Mostu. Pokud po vhození dopisu či přání zatáhnou děti za páku, vypadne kartička s potvrzením, že byl dopis Ježíškovi odeslán. Každý den budou dopisy vyzvednuty a přeneseny do Turistického informačního centra, kde si je následně mohou rodiče dětí vyzvednout.