Kozí dráha pojede až do Krupky, poprvé v sobotu 21. září

Po 17 letech bude víkendová turistická linka T11 Podkrušnohorský motoráček pravidelně jezdit z Děčína až do Krupky, kde mohou turisté pohodlně přejít k lanovce na Komáří vížku. Linka dosud končila na Telnici. Při této příležitosti Doprava Ústeckého kraje v sobotu 21. září navýší kapacitu spoje a přidá místa pro cyklisty.

O letošním prodloužení trasy Kozí dráhy až do Krupky se mluvilo už na jaře. Opravy jsou u konce a nyní je vše připraveno k uvedení do provozu. Linka T11 bude jezdit o víkendech až do ukončení turistické sezóny 3. listopadu.

Kvůli úpravě trasy bude od 21. září platit nový jízdní řád (v příloze ke stažení). Celkem pojedou čtyři spoje tam a zpět, zhruba po 3 hodinách.

Pravidelná linka až do Krupky vyjela naposledy 8. prosince 2007.

Na trase platí tarif DÚK. Cestující, který má nebo bude mít do pátku 20. září staženou dopravní mobilní aplikaci DÚKapka, získá při příležitosti Dne bez aut celodenní jízdenku DÚK zdarma na neděli 22. září. A tu lze využít třeba k výletu po Kozí dráze.