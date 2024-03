Krádež se nezdařila

Policejní vyšetřovatel obvinil dvojici mužů z Teplic ve věku 30 a 31 let ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Ti přijeli vozidlem k obci Zaječice na Mostecku s úmyslem odcizit přívěsný vozík za 45 tisíc korun. Za použití úhlové brusky měl jeden z nich odříznout bezpečnostní prvek na levém kole vozíku. Podle policistů muž násilím odstranil také visací zámek s ocelovým lankem na pravém kole, ale i zabezpečení na držáku opěrné tyče. Druhý z obviněných měl hlídat okolí, zda se někdo neblíží. Asi nedával dostatečný pozor, protože pokus krádeže neunikl projíždějícímu řidiči, kterému nebylo řezání bruskou lhostejné. Ten ihned informoval bečovské městské strážníky a ti následně i policisty z obrnického oddělení. Po příjezdu hlídek se už stíhaní na místě, mimo odstaveného vozidla, nenacházeli. Uniformovaní hoši pátrali v okolí a na oba Tepličany po chvíli narazili. Jeden z nich šel po kolejích a policistům sdělil, že jde pěšky z Mostu do Bíliny. Druhý si to kráčel po silnici. I ten se vymlouval s jediným rozdílem, že jde od kamaráda z Bečova taktéž do Bíliny. K odstavenému vozidlu se ani jeden z obviněných nehlásil. Obrničtí policisté jim na špek neskočili, dvojici zadrželi a převezli do cely. Strážci zákona na místě zajistili i dostatek důkazního materiálu, aby mohl vyšetřovatel zahájit trestní stíhání. Poškozením zabezpečení vozíku vznikla majiteli škoda ve výši 8500 korun. Stíhaným hrozí v případě uznání viny až dvouletý trest odnětí svobody.